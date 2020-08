KHW will Helfgerd-Siedlung überplanen

Verl (ack). Der Haupt- und Finanzausschuss beschäftigt sich am Dienstag ab 18 Uhr mit der Zukunft der Helfgerd-Siedlung in Sürenheide. Der KHW, an der die Stadt beteiligt ist, soll die Möglichkeit eingeräumt werden, einen städtebaulichen Entwurf für ein 9800 Quadratmeter großes Areal zu erarbeiten.