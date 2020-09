Verl (gl) - Seit Jahrzehnten beziehen die Verler ihr Wasser von der VGW in Wiedenbrück. Auch für die Zukunft setzt die Stadt auf die Partnerschaft mit der Firma, aber in neuer Form: Zum 1. Januar geht die Wasserversorgungs-Gesellschaft an den Start, an der die Stadt mit 51 Prozent beteiligt ist.