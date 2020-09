Messe in Zeiten der Pandemie

Herford/Löhne/Rödinghausen/Verl (WB). Jahrzehntelang war es so: In der dritten Septemberwoche mussten Autofahrer in der Gegend um das Messezen­trum in Bad Salzuflen, um Löhne, Barntrup, Rödinghausen, Verl und einigen anderen Orten in Ostwestfalen-Lippe mit Staus rechnen. In diesem Jahr werden sie zumindest kleiner ausfallen.

Von Bernhard Hertlein