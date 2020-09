Hunderte Strohballen verbrennen in Verl

Verl (ei/gl) - Ein Brand in einer Scheune in Verl hat am frühen Donnerstagmorgen hunderte Strohballen vernichtet. Der Schaden werde auf 150.000 Euro geschätzt, teilte die Polizei mit. Verletzte gab es nicht - die Scheune brannte aber nieder. Das Übergreifen auf einen Pferdestall wurde verhindert.