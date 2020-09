Am 27. November, also dem Freitag vor dem ersten Advent, wenn bei vielen Arbeitnehmern das Weihnachtsgeld schon auf dem Konto ist, will die Gemeinschaft erstmals mit einem Late-Night-Shopping Kunden in die Geschäfte in allen Verler Ortsteilen locken. „Wir müssen jetzt noch am Konzept basteln, aber das dürften wir hinbekommen“, ist Niederschulte optimistisch.

Doppelte Gewinnchance

Zu diesem Zeitpunkt wird auch schon fast Halbzeit bei der Verler Taler-Aktion sein. Mit der Verdoppelung der Gewinne in diesem Jahr auf 160 will der Einzelhandelsverband die Kauflaune vor Ort auch dann hochhalten, wenn die städtische Aktion des Sondergutscheins ausläuft. Die Konsumfreude ist übrigens bei den Verlern selbst ausgezeichnet. Zumindest legt das die Resonanz des Sondergutscheins der Stadt Verl mit seinen Absatzzahlen nahe. 6228 (Stand: 18. September) sind bereits abgesetzt worden.

Eher dürftig fällt hingegen der Zuspruch Auswärtiger aus, die den Gutschein mit einem Nennwertaufschlag von 20 Prozent ebenfalls kaufen können. Sprich: Die Strahlkraft des Verler Sondergutscheins über die Stadtgrenzen hinaus, sei ausbaufähig, so die Händler. Die Stadtverwaltung will sich nun darum kümmern und die Werbetrommel noch einmal rühren.

Kaufleute stellen sich in Videos vor

Werbung und seine Wirkung vor Ort war ebenfalls Thema des Runden Tisches. Die Mischung aus klassischen Anzeigen, Radiospots sowie die Verbreitung über soziale Netzwerke wurden diskutiert. Fortschritte will die Werbegemeinschaft beim Thema Image-Videos machen. Künftig sollen zwei Kurzfilme von den Mitgliedern im Monat produziert und publiziert werden. Auf 200 Euro belaufen sich die Produktionskosten dafür. Sie werden komplett von der Werbegemeinschaft getragen.