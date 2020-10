Wie die Polizeibeamten an der Unfallstelle weiter mitteilten, war der junge Mann mit einem Ford Ka auf dem Brummelweg aus Richtung Gütersloher Straße in Richtung Ortskern Sürenheide unterwegs. In Höhe eines Gartenbaubetriebs geriet er dann mit dem Wagen zunächst nach rechts von der Fahrbahn, lenkte gegen und verlor die Kontrolle über das Auto. Das Fahrzeug schleuderte daraufhin quer über die Straße in den Graben, drehte sich um die eigene Achse und schleuderte wieder zurück auf den Asphalt.

Von der Kreisleitstelle der Feuerwehr in Gütersloh wurden ein Rettungswagen aus Rheda-Wiedenbrück und der Notarzt aus Gütersloh alarmiert, ferner der Löschzug Verl. Der junge Mann wurde durch die Rettungskräfte an der Unfallstelle behandelt und anschließend ins Krankenhaus gebracht.

Die Feuerwehrleute streuten ausgelaufene Betriebsstoffe ab und reinigten die Fahrbahn. Die Polizei sperrte den Brummelweg während der Unfallaufnahme für knapp eine Stunde.