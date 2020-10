Kapriolen in der Verler SPD

Verl (ack) - Es grummelt bei den Sozialdemokraten in Verl: Peter Heethey (64) ist nicht mehr Vorsitzender der SPD-Fraktion im Stadtrat. Damit nicht genug: Er wird der Fraktion nicht mehr angehören. An die Spitze könnte mit Rachel Hasler rücken. Sie zieht Anfang November neu in den Stadtrat ein.