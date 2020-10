Auch zum Verler Tod am Sonntag, 25. Oktober, wird es keine Führungen durch die Häuser geben, wie es von der Werbegemeinschaft fälschlicherweise vergangene Woche angekündigt wurde. Das heißt aber nicht, dass der Verler Heimatverein zu dieser Veranstaltung gar nichts beiträgt – ganz im Gegenteil. Zum einen ist das Heimathaus sonntags ohnehin geöffnet. Dort ist die Ausstellung zum 100-jährigen Jubiläum zu sehen.

Am 25. Oktober wird es aber noch mehr geben. Vor dem Heimathaus wird ein Pavillon aufgebaut. „Er ist überdacht, ansonsten von allen Seiten offen“, sagt Bernhard Klotz vom Vorstand des Heimatvereins. So wird sichergestellt, dass die Hygiene-Vorschriften eingehalten werden können. Ausgestellt werden zwölf historische Bilder vom Verler Ortskern. „Sie spiegeln die Stadt von 1900 bis heute wider – ein Foto für jedes Jahrzehnt“, so Klotz. Am Heimathaus liegen auch Fragebögen aus. Wer die Fotos dem jeweiligen Jahrzehnt zuordnen kann, gewinnt etwas. Die ausgefüllten Fragebögen müssen in einem der an dem Sonntag geöffneten Geschäfte abgegeben werden. Unter den Gewinnern werden drei Hauptpreise in Form von Warengutscheinen von der Werbegemeinschaft ausgelost. Wer keinen der drei Hauptpreise gewinnt, darf sich dennoch über einen Gutschein freuen.

Führungen gibt es an dem Sonntag auch, allerdings nicht durchs Heimathaus oder die Knopfmanufaktur, sondern durch den historischen Ortskern. Interessenten treffen sich am Heimathaus. Feste Zeiten gibt es nicht. Wenn sich eine Gruppe gefunden hat, wird sie von einem Natur- und Kulturführer begleitet.

Abgesehen vom Verler Tod hat sich der Heimatverein noch eine Aktion überlegt. Die Jubiläumsausstellung geht in dieser Woche online, kann also über die Internetseite digital besucht werden. Dazu stellt der Heimatverein mehrere Fragen. Die ersten 100 Teilnehmer, die die richtigen Antworten per E-Mail an heimathaus@verlerland.de schicken oder vor Ort abgeben, gewinnen eine Flasche Jubiläumsboonekamp. Teilnahmeschluss ist Sonntag, 6. Dezember. Am dritten Advent, 13. Dezember, können die Preise abgeholt werden.