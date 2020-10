„Es gibt immer etwas zu verbessern“

Irgendwo im Niemandsland zwischen Kaunitz und Westerwiehe hat Helmut Heimann seine Werkstatt. Während andere an warmen Sommerabenden im Biergarten sitzen und sich ein kühles Blondes gönnen, steht Helmut Heimann an der Werkbank und befindet sich auf der Suche, um die Fahrzeuge noch schneller zu machen. „Zu verbessern gibt es immer etwas“, sagt der Tuner. Obwohl er manchmal selbst nicht weiß, wo er noch dieses oder jenes bisschen mehr an Leistung herauskitzeln soll.

Heiman betreut das komplette schwedische Nationalteam

Fünf Spitzenfahrer, darunter das komplette schwedische Eisspeedway-Nationalteam, betreut Heimann. Die Skandinavier haben dieses Jahr in Berlin mit Heimann-Motoren die Vize-Weltmeisterschaft gewonnen. „Das sind alles tolle Jungs, die das Herz am richtigen Fleck und Benzin in den Adern haben. Echte Racer“, schwärmt der Kaunitzer.

Helmut Heimann ist nicht nur auf den internationalen Rennstrecken zu Hause, sondern die Eisspeedway-Elite drückt sich bei ihm durchaus die Klinke gegenseitig in die Hand. Aber einfach so bekommt niemand einen Heimann-Motor. „Anfragen gibt es zwar viele, aber mir reichen die fünf Fahrer, die ich jetzt ausstatte vollkommen. Ich mache das ja nicht hauptberuflich“, sagt der gelernte Kraftfahrzeugmeister.

Gegenseitiges Vertrauen ist für den Kaunitzer Grundvoraussetzung für eine Zusammenarbeit mit ihm und nicht die Frage, ob ein Fahrer den nötigen Speed mitbringt. „Wenn die Chemie nicht stimmt, kann ich ihn auch nicht schnell machen. Bei meinen Fahrern weiß ich, dass sie die Motoren in Ruhe lassen.“ Denn in den Ein-Zylinder-Werkstriebwerken, die Helmut Heimann mit der Erfahrung von mehr als drei Jahrzehnten und Fingerspitzengefühl veredelt, steckt viel Entwicklungsarbeit. Knowhow in Bereichen, die nur den Bruchteil eines Millimeters ausmachten.

Der Kaunitzer weiß, wie man das Letzte aus den Motoren herausholt

„Helmut hat goldene Hände“, sagt sein Freund und ehemalige Speedway-Fahrer Dietmar Schumacher über ihn bewundernd. Teile eines Millimeters in der Verbrennungskammer können darüber entscheiden, ob der Motor perfekt am Gas hängt oder ob Verwirbelungen die Kraftentfaltung im Hubraum negativ beeinflussen. Es gibt so viele Möglichkeiten, das Letzte aus einem Motor herauszuholen. Und Heimann weiß wie.

Drehmoment ist alles in dieser High-Speed-Sportart. Die Fahrer rasen mit Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 120 Sachen auf die Linkskurven der 450 Meter langen Bahnen zu, schließen den Gashahn und beschleunigen wieder. „Da sind unglaubliche Kräfte am Werk“, erklärt Helmut Heimann. Nicht nur die Fahrer müssten die Kurven richtig erwischen. Auch der Motor muss der Kraftentfaltung, wenn das Methanol-Luft Gemisch gezündet wird, einer ganz bestimmten Leistungskurve folgen, wenn der Kolben Umdrehungszahlen von 11.000 bis 13.000 Touren in der Spitze erreicht. „Sonst ist die Traktion schlecht oder die Balance stimmt nicht und die Fahrer fliegen von der Strecke.“

Gleichzeitig muss die Kraft weg sein, wenn der Fahrer den Gashahn schließt und so bremst. Mechanische oder hydraulische Bremsen sucht man nämlich bei den Speedway-Maschinen vergeblich. Aktuell gibt Heimann den speziellen Motoren für die anstehende Eisspeedway-Saison, die diesen Monat beginnt, den letzten Schliff. „Die meisten Motoren sind aber schon weg bei den Fahrern.“ Bis vor wenigen Wochen schraubten der amtierende Vize-Weltmeister, Martin Harahiltonen und der Kaunitzer Seite an Seite. Der Schwede präparierte seine Reifen mit Spikes, Heimann nebenan den Motor. Beides ist eine Kunst für sich. Und wie im Künstlerischen ist auch im Technischen Kreativität gefragt.

Hüftgelenke-Firma fertig die Ventile an

Heimann lässt bei einer Firma, die normalerweise Hüftgelenke produziert, Motorventile fertigen. Bei einem anderen Unternehmen lässt der Österwieher Ventilfedern nach exakt seiner Vorstellung fertigen. Das wahre Geheimnis seines Erfolges ist aber die Nockenwelle. Diese verbaut Heimann zwar, aber sie bleiben sein Eigentum, damit niemand das Königsteil kopiert und ihm so auf Schliche seines Jahrzehnte andauernden Erfolgs kommt.

Nach 16 Rennen in der ganzen Welt landen die Motoren wieder bei Heimann in der Werkstatt, dann zur Inspektion. Bei den Rennen ist der Kaunitzer regelmäßig dabei und legt mit Hand an. „Das kann man sich gar nicht vorstellen, wie populär Speedway vor allem in Osteuropa ist. Da sind Zig-Tausende, manchmal sogar mehrere 10 000 Menschen an der Strecke. Rennen werden live im Fernsehen übertragen.“

Bayern-Star Robert Lewandowski landete 2019 hinter Speedway-Fahrer Zmarslic bei der Wahl zum Sportler des Jahres in Polen. „Die Russen dominieren diese Sportart, besonders auf Eis, weil sie die besten Trainingsmöglichkeiten haben“, kommt Heimann ins Schwärmen. Dass Helmut Heimann in seiner abgelegenen Werkstatt in dieser Welt eine anerkannte Größe ist, wissen nur Insider. Und das ist dem bescheidenen Schrauber und Tüftler mit seinen zündenden Ideen auch ganz recht so.