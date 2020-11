Verl (ack). Der Sondergutschein zur Förderung von Gastronomie und Handel kommt in Verl sehr gut an. So gut, dass das Budget so gut wie aufgebraucht ist. Nun aber geht es in die Verlängerung. Ab Dienstag, 10. November, soll es im Rathaus weitere, von der Stadt subventionierte Gutscheine geben.