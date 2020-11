„Auch bei der Abholung von Wertstoffen durch das Wertstoffmobil, das samstags, dienstags und donnerstags im Einsatz ist, kann es momentan zu Verzögerungen kommen“, heißt es in einem Schreiben der Verwaltung weiter. Die Gartenabfallannahme an der Marienstraße in Kaunitz mit der kostenlosen Laubannahme ist von der Schließung nicht betroffen und an diesem Freitag, 6. November, wie gewohnt von 14 bis 19 Uhr geöffnet. Sowohl bei der Zufahrtskontrolle als auch beim Abladen auf dem Gelände muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Zudem wird nur eine bestimmte Anzahl Fahrzeuge gleichzeitig auf das Gelände gelassen, um genügend Abstand zwischen den Anliefernden zu garantieren.