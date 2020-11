Citylauf geht virtuell über die Bühne

Und zwar von Samstag, 21. November, bis Sonntag, 29. November, kann unter dem Titel „Citylauf Plan B“ in virtueller Form gelaufen werden. Was im Schach die Fernpartie ist, ist in der Leichtathletik der „Virtuelle Lauf“. „Eigentlich mag ich diese Bezeichnung ja nicht“, sagt Thorsten Nöthling. Aber irgendwie muss das Kind ja einen Namen haben.

5000 Euro an Spenden

Die Firma EGE, Hauptsponsor des Citylaufs, hat ihre Unterstützung ebenso zugesagt wie die Volksbank, die Kreissparkasse und Böttcher Estriche. Insgesamt sind 5000 Euro an Spendengeldern zusammengekommen. Die Teilnahme an dem Lauf ist kostenlos. Wie beim echten Citylauf können auch bei der Plan-B-Variante Kita-Kinder und Schüler einen Betrag für die Klassen- oder Gruppenkasse erlaufen. Jan Böttcher unterstützt die Kindergärten mit 1000 Euro. Schulklassen sollen mit mindestens 75 Prozent ihrer Schüler teilnehmen. Ist die Quote erfüllt, winken 75 Euro von der Kreissparkasse. Um die 30 Klassen waren es zuletzt.

Läufer unterstützen zwei Einrichtungen

Die Läufer unterstützen mit ihrer Teilnahme zwei Einrichtungen: Die Verler Tafel und die Organisation Ostwestfalenliebe, die sich für Vereine und Menschen einsetzt, die unter Corona leiden. Die Höhe der Spenden bemisst sich jedoch nicht nach den gelaufenen Kilometern, sondern nach der Anzahl der Teilnehmer. Nehmen 1000 Läufer teil, dann ist die maximale Spendenhöhe erreicht. „Es können natürlich auch mehr Leute teilnehmen“, so Nöthling. Mehr Geld komme deshalb aber nicht zusammen. Preise für die Sieger werden nicht ausgelobt. Unter allen Läufern werden aber kleine Sachpreise wie Freikarten fürs Freibad oder Startplätze für den Grafschaftslauf im kommenden Jahr verlost.

Laufzeit melden

Und wie funktioniert die ganze Sache? „Anmelden, laufen, rückmelden“, beschreibt der Organisator den Ablauf. Wer sich anmeldet, erhält eine Startnummer und einen Link zum Melden der Laufzeit und Hochladen eines Beweisfotos. Es geht über fünf oder zehn Kilometer. Thorsten Nöthling weist darauf hin, dass die Teilnahme kostenlos ist. Das ist anders als beim echten Lauf. Dort hätten sich bereits 400 Teilnehmer angemeldet und auch bezahlt. „Die müssen noch abgefragt werden, wie das zurückgezahlt werden soll“, so Nöthling. Anmeldungen zum virtuellen Citylauf sind ab Montag, 16. November, im Internet möglich.

Stadt unterstützt

Bei der Stadt Verl ist Thorsten Nöthlings Idee auf positive Resonanz gestoßen. Bürgermeister Michael Esken hat lediglich darauf hingewiesen, dass beim Laufen die Corona-Regeln strikt eingehalten werden müssen. „Die neue Corona-Situation macht auch die Organisation eines virtuellen Laufs nicht einfacher“, sagt der Lauf-Experte Nöthling. Mit Unterstützung der Stadt sollte es kein Problem sein, die Originalstrecke auszuschildern. Und dann hat jeder Teilnehmer eine Woche Zeit, sie zu laufen. Außer der Nummer schickt er ein aktuelles Foto von seinem Lauf mit. Etwas nachvollziehbar solle die Teilnahme schon sein.

Fairness zählt

„Aber grundsätzlich vertraut man bei so einer Sache der sportlichen Fairness der Teilnehmer.“ Eine Schwierigkeit bei der Organisation war, eine Firma mit freien Kapazitäten für das Programmieren der Datenbank zu finden. Die wird benötigt, damit sich die Teilnehmer anmelden können und nach ihrem Lauf die Zeiten mit einem Bild hochladen können. „Der Citylauf gehört ja inzwischen zum Stadtbild“, sagt der Organisator im Gespräch mit dieser Zeitung. Auch ein Start-Ziel-Bogen wird aufgestellt. Und zwar auf dem Kühlmannplatz. Um den Teilnehmern zumindest ein klein wenig das Gefühl eines echten Laufs zu geben.

www.citylauf-verl.de