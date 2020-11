„Ein großer Schluck aus der Pulle“

„Aber es wird ein sehr großer Schluck aus der Pulle“, sagte Bürgermeister Michael Esken (CDU). In drei Bereiche gliedern sich die Pläne auf: Hallenbad, Pädagogisches Zentrum/Aula und Gesamtschule.

Hallenbad:

Der Grundsatzbeschluss wurde bereits im Juni 2017 vom Rat gefasst. Es soll ein klassisches Hallenbad mit 5 jeweils 25 Meter langen Bahnen entstehen. Auch ein 120 Quadratmeter großes Mehrzweckbecken mit Hubboden soll gebaut werden. Als Standort wurde das Konrad-Adenauer-Schulzentrum festgelegt. Soweit hat sich an den Plänen nichts geändert. „Für einen öffentlichen Bäderbetrieb fehlt aber ein Mitarbeiterraum“, sagte Dirk Hildebrandt, Leiter des Fachbereichs Bildung, Sport, Kultur, Stadtmarketing. 15 Quadratmeter soll der nun groß werden und ist im Raumprogramm als Mehrbedarf ausgewiesen.

„Ich halte es für problematisch, das Hallenbad an die Stelle hineinzuquetschen“, sagte Georg Hansmeier von der FDP und schlug einen anderen Standort vor. „Der Drops ist bereits gelutscht“, sagte Bürgermeister Michael Esken. „Aber ich kann Sie beruhigen: Es passt alles dorthin.“

Pädagogisches Zentrum/Aula:

Wie berichtet, sieht der im Sommer gegründete runde Tisch „Kultur- und Veranstaltungsräume“ keinen Bedarf für eine Stadthalle. Dreh- und Angelpunkt soll stattdessen das Pädagogische Zentrum bleiben. Das soll überplant werden – und eventuell auch an einen neuen Ort gerückt werden.

Den Antrag der Grünen, im Vorfeld eine Bürgerbeteiligung durchzuführen, lehnte Bürgermeister Michael Esken in dieser Form ab. „Es wurde mit allen gesprochen, die etwas mit Kultur in Verl zu tun haben“, sagte das Stadtoberhaupt. Auch mit den Ratsfraktionen und weiterführenden Schulen sei das Raumprogramm so abgestimmt worden. Man könne aber die Bürger ins Boot holen, wenn die Pläne vorlägen, damit sie noch Ideen einbringen könnten.

Den Vorschlag von Rebecca Mohncke (Die Grünen), zwei bis drei Jahre nach dem Umbau den Bedarf noch einmal abzufragen, wollte Esken nicht so weit in Zukunft schieben. „In der Zeit bröselt uns das Steakhaus unter den Fingern weg. Der Marktplatz steht ja auch noch auf dem Plan“, brachte er andere mögliche Veranstaltungsräume ins Spiel.

Gesamtschule:

Auch beim Raumprogramm der Gesamtschule gibt es einige Veränderungen gegenüber den Plänen von 2018. Zum 1. August 2021 wird sie erstmals unter Vollauslastung laufen, soll heißen: Alle Jahrgänge sind vertreten. In den vergangenen Jahren haben sich durch die dynamische Entwicklung weitere Bedarfe im Raumprogramm ergeben. So sind drei Einzelbüros, größere Umkleiden, zwei kleine Besprechungsräume, ein Ruheraum für Lehrkräfte im Ganztag, ein etwa 20 Quadratmeter großer Bereich für Lernmittel am Lehrerzimmer, ein weiterer Hausmeisterraum sowie ein Büro für den IT-Support in der Nähe des geplanten Serverraums gewünscht.

Kosten:

Wie teuer wird das Ganze? Bürgermeister Michael Esken wollte zwar keine Zahlen nennen, sprach aber von einem siebenstelligen Betrag an Mehrkosten für den Mehrbedarf. Wie berichtet, hätten die Kosten für den geplanten Neu- und Umbau der Gesamtschule und der Errichtung eines Hallenbads den Rahmen von 29 Millionen Euro deutlich gesprengt. Deswegen wurde ein neuer Architekt gesucht. Erste Kostenvoranschläge könnten erst verkündet werden, wenn die Pläne vorlägen.

Zeitplan:

Einstimmig votierten die Ausschussmitglieder für die Beschlussvorlage. „Wenn alles gut läuft, sind die Pläne zwischen Ostern und den Sommerferien fertig“, sagte Michael Esken. Anfang 2022 könnten dann die Bauarbeiten beginnen. Für die Fertigstellung bräuchte man noch einmal drei bis fünf Jahre, rechnete das Verler Stadtoberhaupt vor.