„Umschläge trifft es eigentlich eher“, korrigiert Susanne Myller, die auch Schatzmeisterin im Ortsverband Verl ist. Im Akkordverfahren füllen bis zu sieben Übungsleiterinnen an zwei Tagen braune C 4-Umschläge. Sieht erst einmal nicht toll aus. Aber die Kuverts haben es mit vielen Ideen zum Zeitvertreib in sich: Eine Geschichte ist genauso enthalten, wie Kreuzworträtsel, Aufgaben, die das Gedächtnis trainieren sollen, Mandalas, die darauf warten ausgemalt zu werden.

Zu Weihnachten eine zusätzliche Überraschung

Aber auch für die Alltagsfitness von Senioren sind Übungen dabei. Alles, um die langen kurzen Tage etwas erträglicher in den eigenen vier Wänden zu gestalten. Für die Monate November, Dezember und Januar werden die DRK-Übungsleiterinnen Pakete fertigmachen. „Zu Weihnachten ist eine zusätzliche kleine Überraschung dabei“, macht Susanne Myller neugierig.

50 solcher Pakete werden zunächst pro Monat gepackt und können im DRK Zentrum an folgenden Tagen abgeholt werden: Dienstag, 24. November, von 10 bis 12 Uhr. Zwischen 14 bis 16 Uhr besteht am Mittwoch und Donnerstag, 25. und 26. November, darüber hinaus die Möglichkeit, sich ein solches Freizeitpaket abzuholen.

Auch wenn sich das Angebot vornehmlich an Senioren wendet, die auch sonst die DRK-Angebote nutzen, können auch andere ältere Menschen in Verl, die ein wenig Abwechslung im Corona-Alltag gebrauchen können, ein solches Paket bekommen. „Und das sind bestimmt nicht wenige“, ist Susanne Myller sicher.

Sorgentelefon eingerichtet

Deshalb hat das DRK-Verl auch ein Sorgentelefon eingerichtet, das unter 05246/9358828 erreichbar ist. In der Regel springe ein Anrufbeantworter an, da das Telefon nicht permanent besetzt sei, so Myller. „Aber wir hören ihn mehrmals am Tag ab und rufen zurück, wenn uns eine Nachricht mit Rückrufnummer erreicht“, versprechen Irene Biermann und weitere DRK-Kräfte sich auch Zeit für Gesprächspartner nehmen.

Ein weiteres Projekt verfolgen die Initiatorinnen des DRK. Sie sammeln Weihnachtserinnerungen. „Wir würden uns freuen, wenn viele Senioren sich hinsetzen würden und ihr schönstes, schlimmstes oder ihr aufregendstes Weihnachtserlebnis, vielleicht auch aus Kriegszeiten, für uns aufschreiben würden“, wünschen sich Irene Biermann und Susanne Myller. Die Geschichten und Erinnerungen sollen im kommenden Jahr in einem Büchlein zusammengefasst werden.