Beteiligt sind außer der Verler Werbegemeinschaft auch die Einzelhandelsgemeinschaft Kaunitz und die Stadt. „Die Idee ist aus einem traurigen Ereignis entstanden“, sagt Jan Fischer vom Vorstand der Verler Werbegemeinschaft. Eigentlich sollte an dem Freitag ein Einkaufsabend in analoger Form stattfinden. Just als die Veranstaltung im Rathaus angekündigt werden sollte, wurde sie jedoch abgesagt. Sandra Claes brachte den Stein mit ihrer Frage ins Rollen. „Kann man das nicht auch digital machen?“, fragte die Wirtschaftsförderin der Stadt.

Limitiertes Angebot

Gesagt, getan: Kurzentschlossen wurden die Geschäftsleute angeschrieben – auch diejenigen, die kein Mitglied in der Werbegemeinschaft sind. Und Rainer Tuxhorn von der Werbegemeinschaft hat das Konzept ausgearbeitet. Wichtig dabei: Es handelt sich nicht um eine klassische Verkaufsplattform. Die Werbegemeinschaft tritt lediglich als Vermittler auf. Die Interessenten schauen sich im Internet die Angebote an. Entscheidet sich jemand, bekundet er per Mail seine Kaufabsicht. „Bei einem mengenmäßig limitierten Angebot entscheidet die Reihenfolge der eingegangen Mails“, erklärt Rainer Tuxhorn. Wer nach der Bestätigungsmail über den Eingang keine weitere Mail erhält, hat den Zuschlag erhalten und kann den Artikel im Geschäft bezahlen und abholen. Alle anderen erhalten per Mail eine Absage.

Laut der Werbegemeinschaft ist das Verhältnis von limitierten Angeboten zu unlimitierten ungefähr 50:50. Es werden aber nicht nur Waren angeboten, sondern auch Dienstleistungen. Zudem nehmen auch Gastronomen teil. „Es werden auch Erlebnisse angeboten. Und Dinge, von denen man nicht wusste, dass es sie in Verl gibt“, sagt Bürgermeister Michael Esken. Auch die Stadt ist mit einem Angebot vertreten. Oder Kerstin Moseler vom Internationalen Weihnachtszauber mit ihren Weihnachtsmarkt-to-go-Tüten. „Es ist für jeden etwas dabei“, verspricht Sandra Claes.

„Für viele ist Online-Shopping Neuland“

Insgesamt finden sich auf der Seite bisher 85 Angebote von 55 Teilnehmern. „Anfangs hätten wir nicht gedacht, dass das so unfassbar gut anläuft’“, sagt Jan Fischer. Es habe von den Geschäftsleuten viele Fragen gegeben, wie das funktioniere. Fischer: „Für viele ist Online-Shopping ja Neuland.“

„Wenn am Freitag jetzt noch der Server zusammenbricht, haben wir alles richtig gemacht“, so Michael Esken. Und weiter: „Wenn das erfolgreich war, können wir das professionalisieren.“ Jan Fischer hat da auch bereits eine Idee: Mitte Dezember sei der geeignete Zeitpunkt, um die Aktion noch einmal zu wiederholen.