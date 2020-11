Dieses Jahr wird Weihnachten auf Abstand gefeiert. Und diejenigen, die in einer der katholischen Kirchen das Weihnachtsfest feiern wollen, müssen sich früh um eine Einlasskarte bemühen. „Wie genau diese Sitzplatzkarten aussehen werden, das wissen wir noch nicht“, sagt Monika Vielmeier, Pfarrsekretärin im Pastoralen Raum Am Ölbach.

Interesse an einigen Messen groß

Andere Dinge stehen aber schon fest. So wird es wie bei regulären Gottesdiensten in der St.-Anna-Kirche auch an Weihnachten insgesamt 70 Sitzplätze geben. „Wer keine Karte hat, kommt auch nicht rein“, so Monika Vielmeier. Am Samstag, 12. Dezember, von 10 bis 12 Uhr werden die Sitzplatzkarten für die Weihnachtsfeiertage in der Altentagesstätte am Pfarrzentrum an der Kühlmannstraße verteilt.

Besonders groß dürfte das Interesse für den Kinder-Gottesdienst (17 Uhr) und die Christmette an Heiligabend (22 Uhr) sein, vermutet die Pfarrsekretärin. Aber auch für alle anderen Weihnachtsmessen in St. Anna werden Karten ausgegeben.

So funktioniert es: Pro Haushalt gibt es maximal sechs Karten. Sollten noch Restkarten zur Verfügung stehen, haben Gläubige am 17. Dezember die Möglichkeit, sich diese noch zu sichern. Auf den Tickets müssen die Kontaktdaten eingetragen werden. Die Karten werden dann vor den Gottesdiensten wieder eingesammelt.

Zeitlich gestaffelte Ausgabe

Das Corona-Prozedere wird in allen Verler Gemeinden, also auch in St.-Judas-Thaddäus und St. Marien, ähnlich funktionieren. In der Sürenheider Kirchengemeinde werden die Einlasskarten am zweiten und dritten Advent zwischen 9 und 11.30 Uhr im Eingangsbereich des Pfarrheims ausgeteilt. Die St.-Marien-Kirche in Kaunitz bietet sogar Platz für 80 Gläubige.

Die Ausgabe dort ist nach den entsprechenden Gottesdiensten gestaffelt: Familienkarten für den Kindergottesdienst „Wir besuchen das Christkind“ gibt es am 12. Dezember von 11 bis 13 Uhr im Pfarrheim. Von 13 bis 14 Uhr werden Sitzplätze für die Christmette um 17 Uhr ausgegeben. Von 14 bis 15 Uhr gibt es Tickets für die nachfolgende Messe, die an Heiligabend ab 18.30 Uhr stattfindet. Von 15 bis 16 Uhr erhalten Gläubige Karten für den Gottesdienst am ersten Weihnachtsfeiertag und danach, also ab 16 Uhr, für den zweiten Weihnachtstag.

Übertragung auf Videoplattform

Wer keine Eintrittskarten bekommt, kann die Gottesdienste in der St.-Anna-Kirche über die Videoplattform Youtube verfolgen. Dort werden die 17-Uhr- und 22-Uhr-Messe an Heiligabend gestreamt, ebenso die Hirtenmesse am ersten Weihnachtstag ab 7.30 Uhr. Nicht stattfinden kann an den Adventssonntagen nach dem Hochamt das öffentliche Singen auf der Bürmschen Wiese. Das gibt das Pfarrbüro im Pfarrbrief bekannt, der noch diese Woche erscheinen wird.