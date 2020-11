DRK-Ortsverein befindet sich im Umbruch

„Mit dem neuen DRK-Zentrum wird sich auch einiges ändern“, da ist sich der Vorsitzende Frank Dreismickenbecker sicher. Das neue Domizil eröffnet neue Möglichkeiten für die Verler Rot-Kreuzler. Zum runden Geburtstag wird der Neubau an der Österwieher Straße nicht fertig werden. Das ist bereits gewiss. „Wenn’s gut läuft, können wir im April umziehen, im schlechtesten Fall erst im Juni“, vermutet Dreismickenbecker, der die Feiern, die für das Frühjahr 2021 grob ins Auge gefasst worden sind, eigentlich in passiver Rolle, aber nicht mehr als DRK-Vorsitzender erleben wollte.

„Der Zeitpunkt wäre ideal gewesen“

„Der Zeitpunkt jetzt wäre ideal gewesen, die Verantwortung in andere Hände zu geben, um neue Akzente zu setzen“, so Dreismickenbecker. Die Corona-Pandemie habe vieles durcheinandergewirbelt. Jetzt bleibt er bis November 2021 an der Spitze des Ortsverbands, den er seit 2003 anführt.

Auch wenn sich am Vorsitz des DRK erst einmal nichts ändert, sollen auf der ausstehenden Mitgliederversammlung wichtige Weichenstellungen vorgenommen werden. „Unsere Satzung muss angepasst werden. Außerdem stellt sich Susanne Myller, bislang Schatzmeisterin beim DRK, für den Stellvertreterposten zur Wahl“, kündigt Dreismickenbecker an. Der bisherige Stellvertreter Alexander Schröder hatte den Posten überraschend zur Verfügung gestellt und damit ein Stühlerücken im Vorstand in Gang gesetzt. Das Amt des Kassierers, sofern das Plenum dem Vorschlag des Vorstands folgt, soll Johannes Vilmar-Burgerts übernehmen. „Eine gute Ergänzung“, findet Frank Dreismickenbecker.

Wenn Corona keinen Strich durch die Rechnung macht, dann wird das DRK Verl seine Mitgliederversammlung am 4. Dezember über die personellen Veränderungen entscheiden lassen können. Die für den 20. November geplante Jahreshauptversammlung musste bereits ausfallen.

Wenn sich der 53-Jährige Ende 2021 zurückzieht, stellt das auch das Ende einer Ära dar. Nicht nur, weil Dreismickenbecker dann 15 Jahre die Geschicke des DRK bestimmte, sondern weil sich der Ortsverband damit personell endgültig von öffentlich-rechtlichen Strukturen lösen wird. „Das ist eigentlich auch so die wesentlichste Veränderung beim Deutschen Roten Kreuz allgemein, aber auch in Verl“, findet Dreismickenbecker.

Trotz weniger Mitglieder gut für die Zukunft aufgestellt

Aus der Verwaltung der damaligen Gemeinde heraus wurde das DRK vor fast 60 Jahren gegründet. Klaus Hörsting war 1961 erster Vorsitzender. „Viele Entscheidungsträger aus der Verwaltung haben hier Verantwortung übernommen“, so Dreismickenbecker. Zu ihnen zählt auch der Ehrenvorsitzende Josef Freise oder der verstorbene erste Jugendamtsleiter Ferdinand Ortjohann, der bis 2010 Schriftführer beim DRK war. Rund 750 Mitglieder zählt das DRK in Verl aktuell. „Aber in zehn Jahren werden es vielleicht noch um die 500 sein“, sind sich Frank Dreismickenbecker und Susanne Myller sicher.

Dennoch ist das DRK für die Zukunft gut aufgestellt. Der DRK-Kindergarten ist modernisiert und mit dem neuen DRK-Zentrum ist ein Zuhause für den Verein gefunden worden. Der Blutspende-Dienst läuft gut, die gemeinsame Rettungshundestaffel und Malteser – einmalig in Deutschland – harmonieren. Und auch in der Corona-Krise – nicht zuletzt beim Tönnies-Lockdown und der Abriegelung des Zollhauswegs – hat das Verler DRK Einsatz im Zeichen der Humanität geleistet.

Das zarte Pflänzchen Jugendrotkreuz entwickelt sich dank der Kooperation mit der Gesamtschule bei den Schulsanitätern prächtig. Fünf Nachwuchskräfte konnte bereits gewonnen werden. Die DRK-Seniorenarbeit wird mit Einrichtung der Begegnungsstätte an der Post zusammen mit anderen Vereinen auch eine Neuausrichtung erfahren.