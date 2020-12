Edeltraud G. wird in Verl vermisst

Verl (gl) - Die Polizei sucht nach Edeltraud G. Die 83-Jährige wird seit Dienstagnachmittag vermisst. Laut einer Mitteilung der Beamten lebt die Frau in einem Seniorenheim an der Paderborner Straße in Verl. Sie ist dement.