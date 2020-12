Verl (gl) - Die Polizei hat am Dienstag nach einer 82-Jährigen gesucht. Laut einer Mitteilung der Beamten lebt die Frau in einem Seniorenheim an der Paderborner Straße in Verl. Sie ist dement. Am Mittwochmorgen teilten die Beamten mit, dass die Frau gefunden worden ist.