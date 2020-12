Selbst wenn der Sürenheider Budenzauber ausfällt, verkauft der Elternrat der St.-Judas-Thaddäus-Kita am Freitag, 11. Dezember, wieder die Überraschungspäckchen. 270 Stück sind es dieses Mal. „Und es sind wirklich tolle Sachen drin“, ist Melanie Brinkord nicht nur von der Anzahl an Sachspenden, sondern auch von der Qualität begeistert. Sie und zehn weitere Mütter aus dem Elternrat des katholischen Kindergartens haben seit Oktober kräftig an die Spendenbereitschaft nicht nur Verler Unternehmen appelliert, sondern auch die Zoos in Osnabrück und Münster sowie den Spielzeughersteller Playmobil um tatkräftige Unterstützung gebeten – und diese auch bekommen.

270 dieser Wunderboxen und -tüten konnten gepackt werden – nochmal 90 mehr als im Vorjahr „Damals waren die 180 Boxen in weniger als einer halben Stunde weg“, erinnert sich die Vorsitzende des Elterngremiums des St.-Judas-Thaddäus-Kindergartens, Astrid Klima, als ihr und ihren Helferinnen die Pakete förmlich aus den Händen gerissen wurden. „Es wäre selbstverständlich schön, wenn das Interesse dieses Jahr ähnlich groß wäre“, hofft sie. Am Freitag startet der Verkauf um 14.30 Uhr am Pfarrzentrum der St.-Judas-Thaddäus-Gemeinde.

„Die Kisten sind in zwei Kategorien unterteilt“, erklärt Melanie Brinkord vom Elternrat. Für Kinder gibt es Wundertüten für einen Euro und Überraschungspakete im Wert von drei und fünf Euro. „Für Erwachsene geht es bei 7 Euro los und steigert sich über 10, 15 bis zu einem Preis von 20 Euro“, erläutert Vanessa Tönsfeuerborn. Der Wert der Pakete übersteige auf alle Fälle den Verkaufspreis. Süßigkeiten, Malsachen oder ein Pixibuch stecken jeder Box.

„Gutscheine sind in diesem Jahr dabei, Spielsachen, Deko und vieles mehr“, zählt Bianca Bolte einen Teil der Überraschungen, die in den Kartons schlummern, auf. Der Erlös aus dem Verkauf der Wunderboxen-Aktion soll auf jeden Fall mit in die Ausstattung der Turnhalle fließen, so die Initiatorinnen.