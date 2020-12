Die Fraktionen im Wirtschaftsausschuss einigten sich einstimmig auf das einheitliche W-Lan-Konzept im kompletten Stadtgebiet. Den Anfang macht Bornholte an der Bergstraße. Laut des Technischen Beigeordneten Thorsten Herbst soll die Maßnahme 2021 abgeschlossen sein.

Der Bereich ist ideal für den Ausbau, da nach der Sanierung der Straße an den dortigen Laternen Dauerstrom vorhanden ist. Der ist notwendig, um die W-Lan-Verteiler zu betreiben. Aber jetzt ist selbstverständlich auch der Anschluss der Weihnachtsbeleuchtung möglich. Die soll in Bornholte parallel mit dem W-Lan gebaut werden.

„Es sollen die gleichen Sterne wie an der Ortsdurchfahrt in Verl werden. Es ist nur noch eine Frage der Größe“, so Michael Esken. Auch in Sende wird das öffentliche W-Lan im kommenden Jahr ausgebaut. Ebenso wird eine Weihnachtsbeleuchtung fertiggestellt werden. Auch in dem Ortsteil wurde bereits eine neue Straßenbeleuchtung mit Dauerstrom installiert.

Die Politik wollte dann wissen, ob es in Sende denn auch eine Weihnachtsbeleuchtung geben werde? Diese Frage ließ der Bürgermeister jedoch unbeantwortet. In Kaunitz und Sürenheide dauert es länger, bis W-Lan und Weihnachtsbeleuchtung möglich sein werden. Wie Thorsten Herbst erklärte, liegt das an dem fehlenden Dauerstrom an den Laternen in den Ortsteilen. „Um den Strom dorthin zu bekommen, geht das zum Teil nur mit zusätzlichen Bauarbeiten“, sagte der Technische Beigeordnete. Heißt, es muss ein zusätzliches Kabel in der Erde verlegt werden.

Auf einen Termin zur Fertigstellung wollte er sich deshalb nicht festlegen. In Verl selber soll das W-Lan auf den Bereich der Bürmschen Wiese, der Sender Straße und der Poststraße erweitert werden. Während die Bürmsche Wiese über das Rathaus erschlossen werden kann, müssen in der Poststraße und der Sender Straße die Laternen ebenfalls mit Dauerstrom versorgt werden. Das könnte im Rahmen der Sanierung der Straße geschehen. Was sich aber nicht im Handumdrehen bewerkstelligen lässt. „Wir prüfen, ob sich das auch anders realisieren lässt. Sonst dauert es ja ewig“, so Thorsten Herbst.