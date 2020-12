Wenig Aufenthaltsqualität in Kaunitz

Wo hapert’s? Wo sind Potenziale? Das wollte das Büro bei seiner Befragung wissen. Bei der Online-Umfrage nahmen 243 Personen teil. Helge Jung vom Büro Arge Dorfentwicklung sprach von einer relativ guten Beteiligung. Zunächst wurde aber einmal eine Bestandsanalyse durchgeführt. Demnach ist Kaunitz ein unglaublich junges Dorf, wenn man nach der Altersstruktur geht. Das Problem sei allerdings, dass die Siedlungen nicht einfach erweitert werden könnten. „Nicht alle Reserven sind nutzbar“, sagte Jung in der Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung und Bauen, bei der er das Konzept vorstellte.

„Mehrfamilienhäuser muss man fast schon mit der Lupe suchen“

Kaunitz sei geteilt durch die Hauptverkehrsstraße. Dadurch seien die Siedlungen voneinander isoliert. Die Gebäude seien meist Einfamilienhäuser. „Mehrfamilienhäuser muss man fast schon mit der Lupe suchen.“

Die Paderborner Straße als zentraler Versorgungsbereich sei von allen Siedlungen gut erreichbar. Für die meisten Kaunitzer seien die Geschäfte fußläufig erreichbar. Zwar verschiebe sich das etwas durch den Umzug des Elli-Markts. Die Entfernung sei allerdings vom alten zum neuen Standort so gering, dass sich die allgemeine Erreichbarkeit dadurch nicht wesentlich verschlechtere. Dafür vergrößere sich die Verkaufsfläche von 670 auf 1500 Quadratmeter. Ein größeres Sortiment bedeute zudem einen größeren Einzugsbereich sowie mehr Umsatz.

Für die Kaunitzer Sportanlagen stellte Jung ein gutes Zeugnis aus. „Sie sind bei der Befragung allerdings mäßig bewert worden. Das gibt uns ein Rätsel auf“, sagte er. Martin Johannliemke von der SPD hatte dafür eine Erklärung parat. „Die Spielstätten sind zum Teil in einem desolaten Zustand“, sagte er. Zwar sei die Vereinsanlage des FC Kaunitz „eine Freude“. Aber für jemanden, der kein Interesse an Vereinssport habe, werde es schon schwierig.

Als größtes Problem nehmen die Kaunitzer die Verkehrsbelastung wahr. Mehr als 10.000 Fahrzeuge am Tag wurden dort gezählt, sagte Helge Jung. „Das ist selten für eine Ortsdurchfahrt.“ Das Problem war bereits beim vorherigen Dorfentwicklungskonzept für Kaunitz aufgegriffen worden. Um die Verkehrsströme zu lenken, wurde der Kreisel im Ortskern überhaupt erst gebaut, Dafür seien die Wohngebiete zu 80 Prozent durch Tempo-30-Zonen und Spielstraßen erschlossen, sagte Jung.

Beim ÖPNV ist der Ortsteil durch die Linie 73 angebunden. Chancen rechnen sich die Einwohner laut Umfrage durch die TWE-Reaktivierung aus.

Ein grünes Dorf mit Entwicklungspotenzial

Die Verkehrsbelastung ist auch einer der Knackpunkte, wenn es um die Aufenthaltsqualität im Ortskern geht. „Kaunitz ist ein grünes Dorf“, sagte Helge Jung. Aber: Es mangele an Grünflächen mit Aufenthaltsqualität. „Das kann auch ein Parkplatz am Kreisel nicht leisten.“ Auch der Kirchplatz werde nicht angenommen. Potenzial habe dafür der Grünzug am östlichen Ortskernrand hinter dem Hegselweg. Die Entwicklung einer überörtlichen Grünachse mit Verbindung zum Holter Wald wurde ebenfalls ins Spiel gebracht. In Sachen Gewerbe sei Kaunitz „reichlich bestückt“, sagte der Ingenieur für Landschaftsarchitektur. Im Ortskern gebe es eine gute Konzentration.

Der Bereich Wirtschaft und Versorgung wurde von den Kaunitzern bei der Befragung als Stärken genannt. Schwächen sehen sie bei der Siedlungsentwicklung, der Naherholung, der Busanbindung, der Verkehrssicherheit sowie im Bereich Sport/Freizeit/Kultur. Das Büro wolle nun nachforschen, was zu diesen Aussagen geführt habe. Und wie geht es nun weiter? In der Sitzung des Fachausschusses am Donnerstag wurde einstimmig beschlossen, dass das Planungsbüro die Online-Beteiligung vorbereiten und durchführen soll.

Auftaktveranstaltung per Live-Schaltung

Chantal Cron vom Planungsbüro stellte den weiteren Ablauf vor. Demnach soll noch in diesem Jahr eine Online-Auftaktveranstaltung durchgeführt werden. In einem ersten Schritt sollen zudem Fach- und Motivationsvideos veröffentlicht werden, für die Bürgermeister Michael Esken bereits ein Grußwort aufgenommen hat. Es folgt eine Live-Schaltung mit unbegrenzter Teilnehmerzahl, sodass jeder, der Interesse hat, teilnehmen kann.

Die Anregungen werden gesammelt, ehe es dann in die Zukunftswerkstätten und Arbeitskreise geht. „Wenn wir zwölf Personen pro Facharbeitskreis gewinnen können, ist das schon ein Erfolg“, sagte Chantal Cron. Daraus werden dann Maßnahmen und Projekte erarbeitet. Begleitet wird das Ganze von einer Telefon-Hotline, an die sich Einwohner und Interessenten wenden können.