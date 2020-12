Viel politische Arbeit geht damit verloren. Bürgermeister Michael Esken hat genau nachgerechnet und kam auf insgesamt 206 Jahre und zehn Monate geleistete Ratsarbeit.

Hedwig Rottmann sitzt seit 33 Jahren im Stadtrat

Mit 33 Jahren und vier Monaten gehörte Hedwig Rottmann für die Sozialdemokraten dem Verler Stadtrat am längsten an. Gertrud Buschmann dagegen kann auf die längste ununterbrochene Mandatsträgerschaft als Mitglied der christdemokratischen Fraktion zurückblicken. Sie gehörte dem Stadtparlament 31 Jahre und einen Monat an.

Parteikollegin Annette Kappelmann, zwischen 2004 und 2009 stellvertretende Bürgermeisterin, kommt auf 26 Jahre. Ebenfalls ausgeschieden ist Peter Lichtenauer, der 2002 als Nachfolger für den heutigen Bürgermeister Michael Esken in den Gemeinderat Verl rückte (CDU).

Eines der jüngsten Mitglieder verlässt das politische Gremium

Weitere teils langjährige Ratsmitglieder wurden im Pädagogischen Zentrum verabschiedet: Konrad Balsliemke (CDU), Luc Solemé (FWG), Robin Clasbrummel (SPD), Jan Böttcher (fraktionslos), Olaf Feldmeyer (SPD), Lothar Kletzin (SPD), Bärbel Fleiter (SPD), Uwe Hasler (SPD) sowie Doris Clasbrummel (SPD), die in der abgelaufenen Legislaturperiode als zweite stellvertretende Bürgermeisterin fungierte.

Außerdem verliert der Verler Stadtrat mit Simon Lütkebohle (Bündnis 90/Die Grünen) eins der jüngsten Mitglieder in der Parlamentsgeschichte überhaupt. Der Verler wurde mit 19 Jahren Ratsmitglied.

Zum Abschied gibt es Blumen und Boonekamp

Zum Abschied bekamen die ausgeschiedenen Ratsmitglieder außer dem neuen Bildband der Stadt, eine Flasche Jubiläums-Boonekamp mit Glas, einen Schokoladen-Nikolaus und natürlich einen Blumenstrauß als Dankeschön.