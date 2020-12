Kaunitz (gl) - Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) ruft für Montag, 28. Dezember, zur Blutspende auf. Spender sind von 16.30 bis 20.30 Uhr im Pfarrheim von St. Marien am Fürst-Wenzel-Platz 1 in Kaunitz willkommen. Ziel ist laut Mitteilung gerade in Corona-Zeiten, lange Schlangen zu vermeiden.