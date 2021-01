Der Betrieb versorgt 22.721 Verler – also einen Großteil der Menschen im Stadtgebiet. Das ist der Unterschied zur Kläranlage in Sende, die den Großteil ihres Geschäfts mit Haushalten außerhalb des Stadtgebiets macht. Der Abwasserbetrieb Verl-West unterhält 212 Kilometer Leitungsnetz, 15 Pumpstationen und 4 Regenrückhaltebecken.

In diesem Jahr will der Eigenbetrieb kräftig in den Ausbau und die Sanierung des Kanalnetzes investieren. 4,35 Millionen Euro sind dafür veranschlagt. So baut der Abwasserbetrieb Schmutz- und Regenwasserkanäle in verschiedenen Baugebieten. Außerdem soll der Regenwasserkanal in Bornholte erneuert werden. Dafür sind 500.000 Euro vorgesehen. 590.000 Euro sollen zudem in die Kläranlage investiert werden.