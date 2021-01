Das gilt für die Betreuung in den Kitas und bei den Tagesmüttern sowie in der Offenen Ganztagsschule und bei der Randstundenbetreuung. „Da die Einschränkungen zunächst bis zum 31. Januar verfügt wurden, erhalten alle Eltern für die Schließung einen finanziellen Ausgleich über den Elternbeitrag“, schreibt der Erste Beigeordnete Heribert Schönauer.

Dies gelte auch für die Eltern, die wegen ihrer beruflichen Verpflichtungen das eingeschränkte Betreuungsangebot im Januar nutzen. Da es sich bei dem Beitragsverzicht um eine freiwillige Leistung der Stadt Verl in Höhe von rund 100.000 Euro handelt, ist ein politischer Dringlichkeitsbeschluss erforderlich. „Die Verwaltung hat sich am Donnerstagabend mit den Fraktionsvorsitzenden in einer Videokonferenz darüber abgestimmt“, so Schönauer.

Die Eltern brauchen keine Anträge für die Beitragsbefreiung stellen. Die Fachbereiche Jugend und Schule werden im Januar einfach keine Beiträge von den Konten der Eltern einziehen. Wie das Finanzministerium am Freitagmittag mitteilte, wird das Land NRW der Stadt die Hälfte des Einnahmeausfalls erstatten.

Durch die Einschränkung der Betreuungsangebote in den 14 Kitas, 40 Kindertagespflegestellen und vier Offenen Ganztagsschulen einschließlich der Randstundenbetreuungen müssen in Verl die Eltern von 1200 Kindergartenkindern und 575 OGS-Schülern die Betreuung für die nächsten Wochen vielfach selber organisieren. „Diese Mammutaufgabe haben die Eltern bereits 2020 sehr besonnen umgesetzt“, zollt Heribert Schönauer den Eltern erneut großen Respekt.