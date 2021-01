Ab der kommenden Woche ist der Wertstoffhof mittwochs von 8 bis 12 Uhr geöffnet – das erste Mal am 3. Februar. Die zusätzlichen Öffnungszeiten am Dienstag und Donnerstag fallen damit weg. Samstags ist der Wertstoffhof auch weiterhin wie gewohnt von 8 bis 13 Uhr geöffnet. Die Stadtverwaltung empfiehlt allen, die aus beruflichen oder familiären Gründen nicht unbedingt auf die samstägliche Öffnungszeit angewiesen sind, die zusätzliche Abgabezeit in der Woche zu nutzen. So soll der Ansturm auf den Wertstoffhof an den Samstagen abgeschwächt und Wartezeiten reduziert werden.

An den Mittwochs-Terminen wird allerdings nur eine Seite des Wertstoffhofes zum Abladen freigegeben. Es werden auch nur drei Mitarbeiter eingesetzt, deren Möglichkeiten zur Hilfe beim Abladen begrenzt sind. Die Sondermüllabgabe ist aus diesem Grund mittwochs nicht möglich. Dafür steht das speziell ausgebildete Fachpersonal ausschließlich an den Samstagvormittagen zur Verfügung. Das Tragen eines medizinischen Mund-Nase-Schutzes (OP-Maske oder FFP2-Maske) ist auf dem Gelände vorgeschrieben, auch bereits bei der Einfahrt in den Wertstoffhof.