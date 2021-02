Auto rutscht in den Straßengraben

Verl (ei). Gleich zweimal ist am Donnerstagabend die Feuerwehr nach Österwiehe ausgerückt: Um 20.20 Uhr wurde ein Verkehrsunfall auf der Österwieher Straße in Höhe der Wapelbrücke gemeldet. Um 21.45 löste die Brandmeldeanlage eines Unternehmens an der Henkenstraße aus.