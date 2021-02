Gütersloh (lnw) - Nach einem Einbruch in eine Tankstelle in Verl bei Gütersloh sind zwei minderjährige Jungen und ein Mann festgenommen worden. Das verdächtige Trio habe in der Nacht zu Samstag mit Steinen die gläserne Eingangstür der Tankstelle eingeworfen und diverses Diebesgut entwendet, so die Polizei.