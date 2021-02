Erneuter Einbruch in Tankstelle an der Bergstraße in Verl-Bornholte - Trio festgenommen

Verl (WB/du) -

Es erinnert fast schon an den Blockbuster „Und täglich grüßt das Murmeltier“ - wenn es nicht so traurig wäre: In die Tankstelle in Verl-Bornholte ist eingebrochen worden - schon wieder! Doch dieses Mal gibt‘s eine gute Nachricht: Die mutmaßlichen Täter wurden gefasst.