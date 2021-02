Verl/Bielefeld (gl) - Am Sonntagnachmittag ist ein Verler in einen Streit mit zwei Hundebesitzern geraten. Der 28-Jährige hatte sich in einem Park an der Furtwänglerstraße mit seiner Freundin auf einer Decke getummelt. Die Hundebesitzer nahmen Anstoß am Verhalten des Pärchens.