Verl (ei) - Mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ist ein 64-jähriger Mann am Montagnachmittag ins Krankenhaus eingeliefert worden. Die Feuerwehr wurde gegen 16.40 Uhr alarmiert und konnte den Brand in einem Haus am Strothweg in Verl im Bereich der Küchenzeile schnell löschen.