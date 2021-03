Außerdem sollte ein Anschluss an das Abwassernetz geprüft und die Kosten ermittelt werden. Darüber hinaus sollte untersucht werden, ob zusätzliche Plätze am Freibad gebaut werden können und wie hoch die Kosten dafür wären. Mittlerweile steht fest, wie teuer das alles sein könnte. Das geht aus einer Vorlage für den Haupt- und Finanzausschuss hervor, der das nächste Mal am kommenden Dienstag, 16. März, zusammenkommt.

Es gibt zwei Möglichkeiten

In der Vorlage informiert die Verwaltung darüber, dass die Errichtung einer Sicht- und/oder Lärmschutzwand sowie einer Entsorgungsanlage möglich sind. Die Kosten dafür belaufen sich wie folgt: Für eine 18 Meter lange, 2,50 Meter hohe zweireihig bepflanzte Buchenhecke als Sichtschutz würden ungefähr 1500 Euro fällig. Eine begrünte Lärmschutzwand (18 Meter lang und 2,50 Meter) würde rund 18 000 Euro kosten.

Der Anschluss an das Abwassernetz inklusive der Einrichtung einer Entsorgungsanlage sind in der Kostenaufstellung 34 000 Euro veranschlagt. Dazu gehört laut Verwaltung auch die Errichtung einer Aufnahmefläche, einer Entsorgungssäule, einer Abwasserrinne, der Anschluss an den öffentlichen Kanal sowie der Anschluss an das Strom- und Wassernetz.

Verwaltung empfiehlt Buchenhecke

Die Verwaltung schlägt vor, eine Entsorgungsanlage für Grau- und Schwarzwasser zu installieren sowie zur Bebauung zur Straße Alter Postweg eine Buchenhecke als Sichtschutz zu errichten. Die Beratung über die Errichtung einer Entsorgungsanlage soll in der Sitzung des Betriebsausschusses erfolgen. Eigentlich hatten die Anlieger gefordert, den Wohnmobilstellplatz mittelfristig zu verlegen. Die Politik hatte sich jedoch dagegen entschieden.