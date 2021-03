80 bis 100 Wohneinheiten geplant

Sie knüpfen an die Idee an, dort attraktiven und bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Konkret geht es um zwei Hochhauskomplexe an der Grillen- und Libellenstraße in Sürenheide. Beide sind im Eigentum der Stadt Verl. Das erste Hochhaus wurde im Jahr 2002 gekauft und abgerissen. Der Erwerb des zweiten Hochhauskomplexes an der Libellenstraße 1, 5 und 7 samt den zugehörigen Garagenhöfen wurde im Jahr 2018 abgeschlossen. Die Wohnungen sind derzeit vermietet. Einige Verträge wurden beim Kauf der Immobilie übernommen. Die seit dem Erwerb neu abgeschlossenen Mietverträge sind bis zum 28. Februar 2023 befristet.

Überplanung des gesamten Gebiets

Außerdem ist die Stadt Verl seit vergangenem Jahr Miteigentümerin einer Straßenparzelle des Wegs Grillenstraße, was eine Überplanung des gesamten Gebiets möglich macht. Wunsch von Verwaltung und Politik ist es, auf der rund 9800 Quadratmeter großen Fläche ein attraktives Wohnumfeld und bezahlbaren Wohnraum insbesondere für die aktuell dort zur Miete wohnenden Bürgerinnen und Bürger zu schaffen. Laut Verwaltung ist weiterhin beabsichtigt, dass durch den Neubau eines ersten Wohnhauskomplexes (auf der Fläche des bereits abgerissenen Hochhauses) der Umzug für die derzeitigen Mietparteien ermöglicht wird und somit ein Ersatz geschaffen wird. Erst danach soll mit dem Abriss und Neubau der Häuser Libellenstraße 1, 5 und 7 begonnen werden.

Mit der Erstellung eines ganzheitlichen Konzepts für den Grillen- und Libellenweg wurde die KHW Kommunale Haus und Wohnen GmbH beauftragt. Die Verwaltung weist darauf hin, dass der KHW dadurch nicht direkt die Umsetzung und der Erwerb der Grundstücksflächen in Aussicht gestellt werde. Mit ins Boot geholt hat KHW-Geschäftsführer Lars Lippelt den Architekten Wolfgang Krenz. Er ist Geschäftsführer von Archwerk in Bochum.

Die Eckdaten: Entstehen sollen auf der rund 9800 Quadrater großen Fläche 80 bis 100 Wohneinheiten. Rund 30 bis 40 Prozent davon soll öffentlich geförderter Wohnraum sein. Heißt: Weil Verl seit diesem Jahr zur Mietenstufe vier gehört, wird eine festgesetzte Miete von 6,40 Euro pro Quadratmeter für die Einkommensgruppe A erhoben. Das lässt sich laut Lippelt aus den Wohnraumförderbestimmungen des Landes NRW ableiten. 50 Prozent der Wohnungen sollen frei finanziert werden – so der Wunsch der KHW –, und die übrigen 10 bis 20 Prozent Wohneinheiten sollen preisgedämpft sein. Die Größe der Wohnungen soll zwischen 15 Quadratmetern (Single) und 110 Quadratmetern (Familie) variieren.

Lärmschutzwall mit Tiefgarage

Derzeit ist das Gebiet mit vier- bis achtgeschossigen Hochhäusern von bis zu 24 Metern Höhe bebaut. Die sollen einem gemischt genutzten Wohnquartier mit höchstens dreieinhalb- bis viergeschossigen Häusern in Holzrahmenbauweise und einem mittig angelegten Quartiersplatz, an dem in Form von Gewächshäusern auch Platz für Kleingewerbe geschaffen werden soll, weichen. Zur Sürenheider Straße hin soll in beiden Konzepten als Lärmschutz ein begrünter, blühender Wall angelegt werden, unter dem sich eine Tiefgarage mit 155 Stellplätzen (72 Doppeldecker und 11 Einfachparker) befinden könnte. Oberirdisch sollen weitere 40 bis 45 Stellplätze – vorwiegend für Besucher – entstehen. Die Erschließung des Wohnquartiers soll über die Libellenstraße erfolgen.

Die zwei Konzepte, die Wolfgang Krenz vorstellte, unterscheiden sich hauptsächlich in einem Punkt: nämlich den Haustypen. Gebaut werden könnten laut dem Architekten entweder vier Langhäuser und vier Turmhäuser (Konzept 1) oder sieben Kubushäuser und vier Turmhäuser (Konzept 2). Erfahrungsgemäß führt der Bau von Langhäusern laut Krenz zu einem lebendigeren Miteinander der Anwohner. „Dort wird der Quartiersgedanke eins zu eins gelebt.“ Die Kubushäuser seien dagegen etwas anonymer. Wichtig war Lippelt und Krenz auch, dass der Wohnraum je nach den sich mit den Jahren veränderten Bedürfnissen der Bewohner flexibel anpassen lasse. Etwa wenn eine Familie aufgrund von Nachwuchs einen weiteren Raum benötige. Die Fraktionen werden nun noch einmal intern über die Konzepte beraten.