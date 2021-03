Verl (gl) - Neben den kostenpflichtigen PCR-Tests bietet der DRK-Kreisverband Gütersloh seit einigen Tagen im ehemaligen Postzustellstützpunkt am Marktplatz auch die kostenlosen wöchentlichen Schnelltests für alle Bürger an. An zunächst drei Tagen in der Woche. Ab April wird das Angebot ausgeweitet.