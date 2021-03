„Das ist natürlich nur eine Momentaufnahme. Aber im Augenblick ist nicht erkennbar, dass die steigenden Fallzahlen auf die Tests in den Schulen und Kitas zurückzuführen sind“, so der Verwaltungschef. Durch eine gemeinsam von den Firmen Nobilia, Beckhoff Automation, Elektro Beckhoff, Heroal und Kleinemas sowie der Stadt Verl initiierte Teststrategie stehen seit dem 8. März bekanntlich einmal wöchentlich freiwillige Selbsttests für alle Schüler sowie die Kita-Kinder zur Verfügung.

In allen Verler Grundschulen gab es bis Dienstag, 16. März, bislang keine positiven Fälle, schreibt die Stadt in einer Mitteilung. Auf Rückfrage der Verwaltung bei den weiterführenden Schulen am vergangenen Freitag lagen auch dort bis dahin keine positiven Fälle vor. „Derzeit ist also kein Cluster zu erkennen, das auf die Testungen in den Schulen und Kitas zurückzuführen ist“, stellt der Bürgermeister fest. Es gibt zwar Kinder, die derzeit infiziert und in Quarantäne sind, hier geht die Ansteckung aber auf Kontakte innerhalb der Familie zurück.

Das hohe Infektionsgeschehen in Verl ist vor allem auf mehrere infizierte Personen in einigen Sammelunterkünften zurückzuführen, die das Virus leider auf Mitbewohner übertragen haben, sowie auf mehrere infizierte Personen in einem Verler Unternehmen. Außerdem sind einige Familien betroffen, in denen gleich mehrere Personen infiziert sind. „Noch ist ein Großteil der Fälle zuzuordnen. Wie in allen Kommunen gibt es aber natürlich auch in Verl Fälle, die nicht zuzuordnen sind. Diese Zahl ist aber noch überschaubar“, so Michael Esken. Eine große Durchsetzung der Verler Bevölkerung mit dem Virus sei aktuell nicht festzustellen.