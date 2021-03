Verl (ack) - Der Bürgermeister der Stadt Verl soll einen Dienstwagen bekommen. Diese Möglichkeit will der Stadtrat Michael Esken (CDU) einräumen. Am Dienstag ist über das Vorhaben im Haupt- und Finanzausschuss beraten worden. Denn die Politiker knüpfen die Bereitstellung eines Fahrzeugs an eine Bedingung: Es muss ein Elektroauto sein.