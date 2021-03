Sie bieten nach Ansicht der Union viele Vorteile für eine geordnete Glasentsorgung: optisch ansprechende Einwurfsäulen mit geringerem Platzverbrauch, eine angenehm niedrige Einwurfhöhe, eine geringere Geruchsbelästigung, ein aufgeräumt wirkender Entsorgungsstellplatz, die Verhinderung wilder Müllablagerungen, da die Säulen gut einsehbar sind, sowie geringere Lärmbelästigung, weil das Glas halt unterirdisch gesammelt wird. „Diese Unterflurglascontainer dürften somit eine höhere Akzeptanz in der Helfgerdsiedlung erfahren“, argumentiert die Union in ihrem Antrag.

Für die Anwohner entfalle zudem ein Anfahrtsweg zu den aktuell nächstgelegenen Altglascontainern, die erst im Zentrum von Sürenheide beziehungsweise in Verl zu finden sind. Den Standort Sürenheide sieht die Union dabei als Pilotprojekt. „Daraus resultierende Ergebnisse mögen in weitere Überlegungen münden, um noch andere Standorte für diese Art von Glascontainern im Verler Stadtgebiet zu etablieren“, heißt es in dem Antrag.

In anderen Kommunen werden solche Container längst eingesetzt. In Bochum zum Beispiel, wo in den vergangenen Monaten zahlreiche Standorte umgerüstet worden sind. „Die Unterflurcontainer sind moderne Lösungen für Großstädte, einfach zu bedienen und auch optisch ein echter Gewinn für das Bochumer Stadtbild“, wurde der Oberbürgermeister Thomas Eiskirch im vergangenen Jahr in einer Pressemitteilung der USB Bochum zitiert. Die städtische Tochtergesellschaft kümmert sich um die Container.

Unterflur schaffe eine deutliche optische Aufwertung. Die Erfahrung an den Bochumer Wohnanlagen zeige, dass sich das Umfeld stark verbessert habe und auch illegale Müll-Ablagerungen nachlassen, so das Stadtoberhaupt weiter. Mit den öffentlichen Standorten hat die Kommune ähnliche Erfahrungen gemacht. Und in der Pressemitteilung werden auch Preise für die Container genannt: Ein Standplatz, der aus insgesamt sechs Unterflurbehältern besteht (zweimal Weiß, zweimal Grün und zweimal Braun), hat rund 60.000 Euro gekostet.