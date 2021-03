Eingestellt werden sollen in den Haushaltsplan 2021 dafür zunächst 70 000 Euro. Im kommenden Jahr wird dann mit weiteren Kosten in Höhe von 650 000 Euro gerechnet.

Verbesserung für den Breitensport

Mit der Maßnahme, da ist sich die CDU sicher, „wird insbesondere für die Herbst- und Wintermonate eine deutliche Verbesserung für den Breitensport erzielt und gleichzeitig ein weiterer wichtiger Schritt hin zur Sportstadt Verl gemacht“.

Bereits im Juli vergangenen Jahres hatten die Christdemokraten einen Vorstoß in diese Richtung gemacht. Sie schlugen damals vor, zur Aufwertung des Sportplatzes Zum Furlbach Fördergelder aus dem NRW-Landesprogramm „Investitionspaket zur Förderung von Sportstätten“ zu generieren. In Rücksprache mit der Bezirksregierung Detmold hatte die Verwaltung jedoch im August des selben Jahres angemerkt, dass das Vorhaben zwar förderfähig sei, allerdings geringe Aussichten auf Erfolg bestünden, die Gelder zu erhalten.

Daraufhin entschied sich die Politik letztlich einstimmig dafür, aufgrund besserer Erfolgsaussichten statt für den Kaunitzer Sportplatz für die Abschnitte A und B des Sport- und Freizeitparks am Schmiedestrang/Sportzentrum Poststraße Förderanträge zu stellen.

Thema nicht vom Tisch

Das Thema war für die Christdemokraten damit offenbar jedoch noch nicht vom Tisch. Sie argumentierten in ihrem erneuten Antrag damit, dass die Verwaltung damals ausgeführt hatte, dass der Trainingsplatz Zum Furlbach der letzte noch verbliebene Rasenplatz im Verler Stadtgebiet für den Breitensport sei. Und dass die Stadt der CDU-Fraktion außerdem zugestimmt hatte, dass die Umwandlung des Platzes in einen Kunstrasen- oder Hybridrasenplatz mit einer Flutlichtanlage eine klare Verbesserung für den Spiel- und Trainingsbetrieb des FC Kaunitz darstellen würde.

Weil damals seitens der Verwaltung auch deutlich gemacht worden war, dass sowohl aus finanziellen als auch aus Praktikabilitätsgründen ein Kunstrasenplatz an dieser Stelle von Vorteil sei und in Absprache mit dem Vorstand des FC Kaunitz schloss sich die CDU dem Antrag zufolge dieser Sichtweise an. Das gilt auch für die anderen Fraktionen: Es gab nur eine Enthaltung bei der Abstimmung über das Projekt.