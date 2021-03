„Ein Stadion mit einem Fassungsvermögen von 10.000 beziehungsweise 15.000 Personen sehen wir kritisch“, sagt Kosfeld. Auch fordert er, dass über eine Erweiterung des Stadions und die damit verbundenen Probleme künftig öffentlich diskutiert werde. Bisher sind die Pläne nur hinter verschlossenen Türen besprochen worden.

Der SC Verl benötigt ein größeres Stadion, um in der Dritten Liga seine Heimspiele in Verl austragen zu können. 10.000 Zuschauer müssen in die Arena passen. Derzeit sind 5000 Besucher zugelassen.