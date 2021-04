Der Senior wurde wohlbehalten im Gütersloher Ortsteil Isselhorst angetroffen. „Der Vermisste fiel in den späten Abendstunden einem aufmerksamen Bürger an der Isselhorster Straße auf. Polizeikräfte brachten den Mann daraufhin zurück zu seiner Familie. Sämtliche Suchmaßnahmen konnten somit eingestellt werden“, heißt es in einer Mitteilung.