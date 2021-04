Verl (ack) - Beckhoff Automation wächst in der Krise: Das Verler Unternehmen hat im vergangenen Jahr 923 Millionen Euro umgesetzt. Wachstumstreiber waren die Geschäfte in Asien. Im nächsten Jahr soll nun mit dem Bau einer neuen Firmenzentrale an der Gütersloher Straße in Verl begonnen werden.