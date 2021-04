Beckhoff steht kurz vor der Umsatzmilliarde

Konzernchef Hans Beckhoff peilt nun für das laufende Geschäftsjahr an, mit einem prozentual zweistelligen Wachstum erstmals die Umsatzmilliarde zu knacken. „Ich bin da zuversichtlich“, sagte der Manager am Donnerstag. „Bei uns sieht es nach Boom aus, nicht nach Krise. Wir arbeiten mit voller Auslastung.“ Daher habe es auch keine Kurzarbeit gegeben. Zudem will Beckhoff bis 2025 etwa 1500 neue Arbeitsplätze schaffen – pro Jahr 200 bis 300. Und weil das Unternehmen dringend weiteren Platz für Produktion, Lager und Forschung benötigt, ist für rund 90 Millionen Euro eine neue Firmenzentrale vorgesehen – die Gebäudekomplexe sollen im Jahr 2024 fertig sein.