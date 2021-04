Am letzten Abend traf sich die Kochgruppe aus Ostwestfalen bei der Vegetarierin Jessica. Wie auch die weiteren Mitstreiter Martin aus Gütersloh und Anja aus St. Vit rechnete auch der Verler Johannes Strake mit einem fleischlosen Gericht. Die Überraschung war groß, als die Vegetarierin doch Fleisch servierte. Mit ihrem Menü konnte die Bielefelderin punkten und erreicht am Ende, genau wie Johannes Strake, 26 Punkte.

Der Weinhändler freute sich über den Sieg, „auch wenn er geteilt ist“. Wie die ganze Woche, sei auch der letzte Abend sehr schön gewesen. Was Johannes Strake mit dem Preisgeld machen will, weiß er noch nicht ganz genau. „Aber meine Töchter werden von dem Geld sicher profitieren“, sagt der Betriebsleiter des Clubs Hermanns in Detmold und lächelt. Außerdem möchte der Liebhaber guter Weine in Rebensäfte investieren.