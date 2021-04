Route durch Verl:

Die 18 Kilometer lange Strecke führt vom Kirchplatz aus in Richtung Westen. Der Verler See wird umrundet. Von dort aus geht es weiter durch Verl-West, einmal durch die Stadt und im Osten am Ölbach entlang, ehe der Kirchplatz wieder das Ziel ist. An der Strecke liegen das Schulzentrum, der Althof Meier, die Helfgerd-Siedlung und das Gewerbegebiet Leinenweg. Deutlich wird bei der Tour auch, wie sich die Kommune in den vergangenen Jahrzehnten entwickelt hat. An der früheren Fleischfabrik Blankemeyer geht es ebenso vorbei wie am Stammsitz von Heroal. Die Sportclub-Arena und das Hotel Wunnerswat sind weitere Stationen. Insgesamt sind im Faltblatt 17 Haltepunkte verzeichnet. Zu ihnen gibt es jeweils kurze Informationen. „Die Wege sind fahrradfreundlich. Es geht aber nicht nur über Pättkes, sondern auch durch Industriegebiete“, sagt Bernhard Klotz vom Heimatverein. Es geht nicht nur um ein beschauliches Fahren, sondern auch um die Entwicklung der Ölbachstadt.

Route durch Sürenheide:

Die Rundfahrt ist etwa 20 Kilometer lang, führt über fahrradfreundliche Wege und ist in etwa zwei Stunden leicht zu bewältigen. Die 18 Stationen geben Einblicke in die Entwicklung der Sürenheide. Heute ist daraus ein Dorf mit etwa 4500 Einwohnern geworden. Stationen sind etwa die Bunten Mühle, die Helfgerd-Siedlung, das Dorfgemeinschaftshaus, das Gewerbegebiet Schinkenstraße, die Höfe an der Feuerbornstraße und die Pfarrkirche St. Judas Thaddäus.

Route durch Kaunitz:

Die längste der vier Strecken: Auf 28 Kilometern erfahren die Radfahrer mehr über die Entwicklung vom historischen Kirchdorf zum lebendigen und aufstrebenden Stadtteil. Einerseits geht es an dem Naturschutzgebiet Grasmeerwiesen entlang und einmal durch den Holter Wald bis zum Schloss Holte, anderseits werden aber auch die Höfe Dresselhaus, Hoppe, Laustroer und Op de Limeke angesteuert. Außerdem liegt das Nobilia-Werk am Kapellenweg an der Strecke, die bis nach Verl führt. Halt wird deshalb auch an der Erlöserkirche gemacht.

Route durch Bornholte:

Diese Strecke ist schon im vergangenen Jahr vorgestellt worden (diese Zeitung berichtete). Die Tour ist 18 Kilometer lang und führt auch durch Verl. Denn: Bornholte beschränkt sich nicht auf den Ortsteil Bahnhof, sondern umschloss Verl früher bogenförmig im Osten und Süden. Deshalb liegen Teile des Verler Südens historisch auf Bornholter Gebiet.