Stadt vergibt Parzellen an Hobbygärtner

Verl (gl) - Gemüse, Salate und frische Kräuter aus eigener Ernte oder ein Blumenmeer im Sommer: Wer davon bislang nur träumen konnte, weil die Wohnung keinen Garten hat, kann in Verl jetzt trotzdem zum Hobbygärtner werden. Die Stadt stellt vier Parzellen am Alten Postweg in Kaunitz zur Verfügung.