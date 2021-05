Der Kirchenvorstand sucht nun neue Interessenten, die helfen wollen, die Anlagen im Herzen des Dorfs schön und ansehnlich zu halten. Zu den Aufgaben gehört die Pflege der Beete zur Paderborner und zur Holter Straße hin, das Beschneiden der Hecken, die Bewässerung der Pflanzen sowie auch das Aufhängen der Weihnachtsbeleuchtung sowie das Aufstellen des Weihnachtsbaums in der Marienkirche.

Ein erstes Treffen findet am kommenden Samstag, 8. Mai, ab 10 Uhr am Pfarrheim statt. Dort gibt es weitere Informationen. Und dann sollen gleich auch einige Beete gesäubert werden. Interessenten – egal ob Frauen oder Männer – können sich bei Silke und André Hassenewert unter 0172/5275015 melden oder am Samstag einfach zum Pfarrheim kommen.