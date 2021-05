Ein Ort der Begegnung und der Erinnerung

Abgesehen vom Zwitschern der Vögel und dem Rascheln der Blätter, wenn der Wind durch die Bäume weht, ist es am Montagmorgen ruhig auf dem evangelischen Friedhof an der Königsberger Straße in Sürenheide. Er ist ein Fleckchen Erde, über dem eine friedliche Stille liegt. Und genau dort wurde nun ein Ort der Begegnung geschaffen.

Zentrale Fläche ausgewählt

Zufrieden blickt Pfarrer Christoph Freimuth auf den neu gestalteten Bereich: den Garten des Lebens. „Es fehlen nur noch die Bänke“, sagt er. Zwei Stück sollen den Bereich, der zentral gelegen ist, noch vor Donnerstag komplettieren. Denn an Christi Himmelfahrt wird der Garten des Lebens offiziell mit einem kleinen Freiluftgottesdienst – aber ohne Empfang – eröffnet. Ein Jahr später als geplant. „Durch Corona ist es zu einigen Verzögerungen gekommen“, erläutert Freimuth.

Sein Blick schweift über die an drei Seiten mit einer Hecke umsäumten 140 Quadratmeter große Fläche. Bis vor wenigen Monaten wuchs dort noch Gras. „Eigentlich diente die Fläche als Reserve für Wahlgräber“, so Freimuth. Jetzt befinden sich an der Stelle vier Beete, die durch einen Weg in Kreuzform abgegrenzt werden. Der Bereich ist dazu gedacht, dass Trauernde sich dort treffen können, um sich an ihre Verstorbenen zu erinnern, sich auszutauschen oder einfach nur zu verweilen.

Jahreszeiten und Lebenszeiten

Die Gestaltung wurde ganz bewusst so gewählt, erklärt Freimuth. Der Weg soll die Hoffnung auf Auferstehung symbolisieren. Die vier Beete stehen hingegen für die vier Jahreszeiten Frühling, Sommer, Herbst und Winter – bepflanzt ist jedes mit typischen Pflanzen für eine der vier Jahreszeiten. Sie stehen außerdem für den Lauf des Lebens. „Wie es Jahreszeiten gibt, so gibt es auch Lebenszeiten – vom Frühling bis zum Winter, von der Geburt bis zum Tod“, beschreibt der evangelische Pfarrer den Gedanken hinter der Gestaltung und die Auswahl des Namens des Orts.

Mit dem Garten des Lebens wolle die evangelische Kirchengemeinde zudem einen Beitrag zu einer guten Trauerkultur leisten. Pfarrer Christoph Freimuth wünscht sich, dass die Angehörigen der Verstorbenen dort das ganze Leben ihrer Lieben in den Blick nehmen und nicht nur die letzten Tage, die häufig von Krankheit und Sorge überschattet wurden.

Ehrenamtliche pflegen die Beete

Angelegt wurde der Garten des Lebens auf dem evangelischen Friedhof in Sürenheide vom Kiebitzhof und von 15 Ehrenamtlichen, die nicht nur tatkräftig bei der Bepflanzung geholfen haben, sondern sich auch künftig um die Pflege des Orts der Begegnung kümmern werden.

Gekostet hat das Projekt insgesamt rund 12 000 Euro. Generiert wurden die Gelder dafür ausschließlich aus Spenden. „So mussten wir die Kosten nicht auf die Friedhofsgebühren umlegen“, erläutert Christoph Freimuth. Kleinere und größere Beträge seien zusammengekommen. Gespendet haben laut dem Pfarrer nicht nur Privatpersonen, sondern auch Vereine und Organisatoren wie zum Beispiel der Hospizverein Verl und der Verein zur Förderung der Bestattungskultur.

Noch nicht ganz fertig

Ganz fertig ist der Garten des Lebens aber wohl noch nicht, verrät Freimuth. Schon jetzt seien weitere Gestaltungsideen angesprochen worden. Denkbar sei zum Beispiel ein Wasserspiel in der Mitte oder eine Pergola mit Rankgewächsen. Die Realisierung könnte in einigen Jahren erfolgen. „Dann aber auch nur spendenfinanziert“, so Freimuth.

Die Eröffnung des Gartens des Lebens findet am Donnerstag, 13. Mai, ab 10 Uhr im Rahmen eines Freiluftgottesdienstes statt. Teilnehmen dürfen daran 40 Personen. Eine Anmeldung ist im Gemeindebüro unter 05246/3650 möglich.