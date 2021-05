Handtaschenräuber tritt Flucht an

Verl (gl) - Am Montagnachmittag ist einer Frau am Einkaufszentrum an der Österwieher Straße ihre Handtasche entrissen worden. Nach einer Rangelei gelang es der Frau, ihre Tasche zurückzuergattern. Mit einer geringen Menge Bargeld machte sich der Kriminelle nach Angaben der Polizei aus dem Staub.