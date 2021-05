Eine breite Straße für wenig Verkehr

Kuriosum Nummer eins:

Es gibt keinen Haushalt, der den Starenweg als Adresse führt. Zwar gibt es einige Zufahrten zu Grundstücken, die Häuser sind aber am Amsel-, Raben-, Drossel- oder Finkenweg geführt.

Kuriosum Nummer zwei:

Der Starenweg war wohl mal als Entlastungsstraße für die Gütersloher Straße gedacht. Ende der 70er-Jahre ist der Starenweg angelegt worden. Mit einer üppigen Breite von 10,5 Metern. Eigentlich sollte der Starenweg auch bis zum Rebhuhnweg verlängert werden. Früher hatte es aber auch mal geheißen, dass der Amselweg eine ähnliche Funktion haben soll wie die Straße Zum Meierhof. Heute ist der Amselweg verkehrsberuhigt, im Volksmund auch Spielstraße genannt. Zusammengefasst: Eine echte Entlastungsstraße war der Starenweg nie. Und das wird er auch nicht mehr.

Aktuelle Situation:

Der Starenweg ist immer noch eine Baustraße. Zwischendurch ist mal die Decke erneuert worden. Auch gibt es zwei Laternen. Bürgersteige, Parkflächen oder ähnlichen Komfort gibt es aber nicht. Da sich die Straße vor allem im Teil in Richtung Amselweg in einem schlechten Zustand befindet, will die Stadt den Weg herstellen. Hinzu kommt, dass bis auf eines alle Grundstücke bebaut sind. Das ist übrigens seit 1987 der Fall. Seitdem ist dort nicht mehr gebaut worden. Das letzte Haus, das hinzukam, beherbergt heute den Friseur. Insgesamt grenzen 16 Grundstücke an den Starenweg.

Anlieger erhalten Rabatt

Anliegerbeiträge:

Mit dem Ausbau der Straße verbunden sind Kosten für die Anlieger. 90 Prozent werden eigentlich fällig. Weil aber kein Anlieger am Starenweg seine Adresse hat und damit auch für den Ausbau einer anderen Straße zahlen muss, gewährt die Stadt einen Rabatt. „Die Anlieger haben in der Vergangenheit zum Möwenweg/Kleiberweg einen verminderten Beitragssatz wegen der Doppelerschließung bezahlt. Auch zum Starenweg wird nur ein verminderter Erschließungsbeitrag verlangt“, schreibt die Verwaltung auf Anfrage dieser Zeitung. Dennoch hat die Maßnahme seinen Preis. Die Verwaltung hat laut einer Vorlage für den Ausschuss für Mobilität und Verkehr 370.000 Euro für die Maßnahme vorgesehen. Passt die Zahl? „Die Höhe der endgültigen Kosten kann erst nach der öffentlichen Ausschreibung, dem Bau und der Abrechnung beziffert werden. Umgelegt werden die tatsächlichen Kosten, abzüglich des städtischen Anteils in Höhe von zehn Prozent und in diesem Fall – ausnahmsweise und vorbehaltlich der Zustimmung des Rates – eines weiteren Abschlags von 25 Prozent“, schreibt die Stadt. Grund für die Ausnahme sei, dass dort die Eckgrundstücksvergünstigung nicht in Frage kommt.

Ausbaupläne:

Das Büro Röver hat mehrere Varianten ausgearbeitet, die beide vier weitere Straßenlaternen vorsehen. Denkbar sind ein Ausbau als Mischverkehrsfläche oder als Tempo-30-Zone. Anlegt werden sollen mehrere Parkplätze, je nach Variante versetzt, um den Verkehr auszubremsen. Die Straße soll zudem nicht auf 10,5 Metern ausgebaut werden. Geplant wird mit fünf Metern. „Dies hat verminderte Kosten zur Folge“, schreibt die Stadtverwaltung.

„Verschlepptes Relikt einer Fehlplanung“

Anliegermeinungen:

In der vergangenen Woche sind den Anliegern in einer Videokonferenz die Pläne vorgestellt worden. Die Stimmung war – nett formuliert – reserviert. „Der Starenweg, so wurde geäußert, sei das jahrzehntelang verschleppte Relikt einer Fehlplanung, für die die Anlieger jetzt büßen müssten“, schreiben die Grünen.

Grünzug:

Das ist die Idee von Dr. Egbert Daum von den Grünen. „Der Starenweg muss nicht zwingend notwendig für den motorisierten Verkehr vorgehalten werden – außer für die Anlieger des Rabenwegs und als Zufahrt zum Grundstück Finkenweg 20“, schreibt die Fraktion in einem Antrag für den Stadtrat. „Natürlich müssen die Leute eine Zufahrt haben“, erklärt Egbert Daum bei einem Ortstermin. Er betont, dass es zunächst nur eine Idee sei. „Es muss alles geprüft werden.“ Aber einen Versuch sei er wert. Daum bringt den Grünzug ins Spiel. Ein Geh- und Radweg mit einer wassergebundenen Decke könnte angelegt werden. Dazu schmale Wege für die wenigen Zufahren vom Amsel- und vom Finkenweg aus. Und dann wäre aus Sicht von Egbert Daum noch viel Raum für Sträucher, Bäume und Biotope. „Ein Grünzug mit Fuß- und Radweg hätte vermutlich keine Kostenbeteiligung der Anlieger zur Folge“, schreiben die Grünen. „Auch eine Grünanlage kann eine beitragsfähige Erschließungsanlage sein“, entgegnet die Verwaltung auf Anfrage.

Entsorgungsleitungen liegen unter der Straße

Heiße Sommer:

„Es werden grundsätzlich zu wenig Grünzüge in Wohngebieten geplant.“ Gerade in heißen Sommern sei Grün aber wichtig. Bäume und Pflanzen tragen dazu bei, dass eine Stadt nicht so stark erhitzt. „Man kann eine biologische Vielfalt erzeugen, die wegweisend sein kann“, ist sich Egbert Daum sicher.

Einschränkungen:

„Man wird hier keine Bäume hinsetzen können, die tief wurzeln“, sagt Egbert Daum. Denn die Entsorgungsleitungen verlaufen unter dem Weg. Dennoch hält es Daum für klug, seinen Vorstoß zumindest mal zu prüfen. Eine Verlegung der Leitung ist überlegt und als zu teuer verworfen worden. Zumal die Kosten dafür wieder die Anlieger zahlen müssten.

Wie geht es weiter?

Die Anregungen der Anlieger sind zwecks Überarbeitung an das Büro Röver weitergegeben worden. Die Ergebnisse sollen im nächsten Ausschuss für Mobilität und Verkehr vorgestellt und beraten werden. Termin ist am Mittwoch, 2. Juni, ab 18.30 Uhr im Rathaus.